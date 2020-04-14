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المصريون العالقين بالكويت يطالبون بالعودة إلى بلادهم (فيديو)
دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية المصرية، العالقين في الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها سابقا.
وذكر بيان من القنصلية أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدم أن يكون حاملا لجواز سفر مصري، وأن يكون موجودا في الكويت بموجب تأشيرة زيارة «سياحية أو تجارية» أو ممن لديهم إلغاء نهائي للسفر على الجواز (مادة 14)، وأن يقر بالموافقة على تحمل التكاليف المالية التي سيتم احتسابها لرحلة الطيران.