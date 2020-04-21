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المسائية تستضيف الألماني فيليهام أوت بعد إعلان إسلامه (فيديو)
أعلن الألماني فيليهام أوت بطل أوربا السابق في الفنون القتالية المختلطة إسلامه، من خلال فيديو ظهر فيه وهو يعلن الشهادة قبل أن يؤكد أنه تحول إلى الإسلام عن اقتناع وبعد التعرف على الدين الإسلامي بشكل كاف.
ونشر أوت ذو الأصول النمساوية والبالغ من العمر 37 عاماً، فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قال إنه كان يقوم بأبحاث حول دين الإسلام لسنوات عديدة وإنه كان لديه الوقت الكافي للتفكير خلال فترة الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا قبل اتخاذ قراره.