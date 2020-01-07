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المرشد الإيراني يتقدم مشيعي قاسم سليماني (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين" تواصل مراسم تشييع قاسم سليماني وعدد من القادة العسكريين الذين قتلوا في قصف أمريكي ببغداد، وفي طهران تقدم المرشد الإيراني على خامنئي حشود المشيعين وام صلاة الجنازة بحضور الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لارجاني وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.
وقد لوح جموع المشيعين بأعلام حمراء وهتفت "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، ونقل رفاة سليماني إلى قم من أجل مراسم إضافية، ومن المقرر نقله الثلاثاء إلى مدينة كرمان مسقط رأسه.