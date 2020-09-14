المزيد من الحلقات
Thumbnail
فرنسا
بشير بن حسن: الإساءة لذات النبي وحرق المصحف من نتائج ضعفنا
Thumbnail
التطبيع مع إسرائيل
الكبيسي: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تحالف أمني عسكري
Thumbnail
قطر
القره داغي: حقوق العباد لا تسقط حتى بالشهادة في سبيل الله
Thumbnail
تركيا
فاضل سليمان : من لم يحج عليه أن يخطط للحج
Thumbnail
قطر
رمضان خميس : علماء الزور يغيرون معاني الآيات لتوافق هوى الأنظمة
Thumbnail
قطر
الكبيسي: كثير من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله
Thumbnail
قطر
نشأت أحمد: أُمرنا أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق
Thumbnail
تركيا
ماهر علوان: عودة الصلاة في آيا صوفيا انتصار على العلمانية (فيديو)
Thumbnail
قطر
فضل مراد: على البشرية أن تحاسب نفسها وتحسن قراءة رسائل الله
Thumbnail
السعودية
الحسن الددو: الحج لا يعطل إلا بقرار من المسلمين جميعا (فيديو)
أيام الله

المجيدي: أين دور الجيوش العربية في إغاثة الشعوب المنكوبة؟

تساءل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر عبد السلام المجيدي في حلقة من برنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، لماذا لم تتحرك الدول لإغاثة السودان؟ أين تحريك الجيوش العربية وغير العربية لإغاثة شعب السودان؟ أين دور الجيش المصري والإثيوبي؟

أين المؤتمرات التي يجب أن تعقد لإغاثة 500 ألف إنسان تشردوا وضاعت مساكنهم؟ لماذا لم توضع الحلول الجذرية من الحكومات المتعاقبة والمتهافتة على السلطة من دون أن تقوم بواجباتها؟

وأضاف المجيدي عجبت لجامعة الدول العربية التي اجتمعت ولم تتكلم عن الفيضانات في السودان، وأطالب أصحاب السلطات بأن يتوقفوا عن الجنون الذي هم فيه ويخرجوا زكاة أموالهم التي إن وزعت على فقراء الأمة لكفتهم.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:13:19
المسائية

مصر: ارتفاع أعداد المعتقلين المتوفين إثر الإهمال الطبي

Thumbnail
0:18:33
المسائية

وزير الدفاع التركي: يحذر اليونان من الانجرار وراء ماكرون

Thumbnail
0:16:46
المسائية

وزير الدفاع الليبي: خروقات مليشيا حفتر للهدنة مستمرة

Thumbnail
0:12:01
المسائية

وسم "الحل في إيد الشعب" يتصدر موقع تويتر في مصر

Thumbnail
0:22:20
المسائية

مظاهرات في المنامة تندد باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي

Thumbnail
1:22:03
أيام الله

المجيدي: أين دور الجيوش العربية في إغاثة الشعوب المنكوبة؟