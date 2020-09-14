المجيدي: أين دور الجيوش العربية في إغاثة الشعوب المنكوبة؟
تساءل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر عبد السلام المجيدي في حلقة من برنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، لماذا لم تتحرك الدول لإغاثة السودان؟ أين تحريك الجيوش العربية وغير العربية لإغاثة شعب السودان؟ أين دور الجيش المصري والإثيوبي؟
أين المؤتمرات التي يجب أن تعقد لإغاثة 500 ألف إنسان تشردوا وضاعت مساكنهم؟ لماذا لم توضع الحلول الجذرية من الحكومات المتعاقبة والمتهافتة على السلطة من دون أن تقوم بواجباتها؟
وأضاف المجيدي عجبت لجامعة الدول العربية التي اجتمعت ولم تتكلم عن الفيضانات في السودان، وأطالب أصحاب السلطات بأن يتوقفوا عن الجنون الذي هم فيه ويخرجوا زكاة أموالهم التي إن وزعت على فقراء الأمة لكفتهم.