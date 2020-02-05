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المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة مباشر: راضون عن لقاء البرهان مع نتنياهو

قال متحدث باسم الجيش السوداني إن قيادات القوات المسلحة راضية عن اللقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن في لقاء مع الجزيرة مباشر أنه "لا يوجد رفض بين قيادات القوات المسلحة بشأن اللقاء الذي جمع البرهان مع نتنياهو" في أوغندا.

وقال الحسن إن البرهان أوضح لقيادات الجيش الأسباب التي دفعته لعقد اللقاء.

وأوضح المتحدث أن قيادات القوات المسلحة علمت باللقاء بعد انعقاده، مشيرا إلى أن البرهان "أعلم الجانب التنفيذي من مجلس السيادة الانتقالي أنه سيقوم بخطوة مهمة ستغير من أمور كثيرة جدا في البلاد".

وذكر الحسن أن هناك موافقة من الجانب السوداني على مرور الطيران المتجه إلى إسرائيل، عدا شركة العال، عبر الأجواء السودانية، وأن ذلك مرهون بالجانب الفني والتنفيذي.

وأضاف المتحدث أن اللقاء بحث في الخطوط العريضة للعلاقات بين إسرائيل والسودان، ولم يتم الإعلان عن تطبيع كامل ولكنه تبادل للمصالح والمنافع.

وقال الحسن إن لقاء البرهان مع نتنياهو تم بمبادرات من شخصيات سودانية بعضها يقيم في الولايات المتحدة ولا يوجد دور لدول كما أثير.

وذكر المتحدث أن وجود علاقات بين الجيشين السوداني والإسرائيلي ممكنة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العليا للسودان.

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