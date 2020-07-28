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أيام الله

الكبيسي: كثير من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله

قال أستاذ العقيدة بكلية الشريعة في جامعة قطر محمد عياش الكبيسي، لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إنه يرى أن كثيرا من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله ولا يصدقون في التعبير عن كلامهم عن الله وهذا لا يكفره ختم القرآن ألف مرة.

وأضاف الكبيسي أن الخطأ في الفتوى قد يهدم أمة ويؤخر النصر وربما يزعزع وحدة المسلمين، مشددا على ضرورة التعبير عن الإسلام وبيان الحق وتشخيص الظلم وسبل مواجهته.

وأشار الكبيسي إلى أن عندنا أجيالا من خريجي المدارس الشرعية والتعليم الديني والجامعات الإسلامية لا يرقبون إلا ولا ذمة في وحدة المسلمين.

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