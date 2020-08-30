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أيام الله

الكبيسي: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تحالف أمني عسكري

قال أستاذ العقيدة في جامعة قطر  د. محمد عياش الكبيسي لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إن ما حدث بين الإمارات وإسرائيل ليس تطبيعا، لأن التطبيع يكون بعد حالة حرب، ولكن الحقيقة أنه لم يكن هناك عداء حقيقي بين الطرفين ولكن كانت هناك علاقات في السر وكشفت للعلن.

وأكد الكبيسي أن الذي جرى هو تحالف أمني عسكري، وهو أكبر بكثير من قضية التطبيع والخطوات القادمة باتجاه علاقات عسكرية أمنية لتحقيق مصالح، واستغرب الكبيسي ممن يلوب الآيات والأحاديث من أجل التوظيف لخدمة هذا الموقف؟

وأضاف الكبيسي أنه "إذا كانت مجموعة من العلماء في بلد معين تعتقد أن وقوفهم مع بلدهم في موقف خاطئ هو من الوطنية، فإنني أذكرهم بأن انتماءنا للإسلام، وأقول لهم إذا كان لك رأي وطني فقل إن هذا هو رأى الدولة التي أعيش فيها".

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