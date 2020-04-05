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القره داغي: لا مانع شرعا من صلاة الجنازة على مصاب الكورونا دون غسل
وقال د. علي القره داغي أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن عدم غسل الميت لكونه مريض بكورونا لا يمنع من صلاة الجنازة عليه.
وأوضح أنه بعد أخذ رأي الأطباء بالنسبة لتغسيل المتوفى بفيروس كورونا تبين أن احتمال إصابة القائم بعملية الغسل كبيرة، ولذلك يجوز صب الماء على ملابس المتوفى بالفيروس، مشيرا إلى أن بعض المالكية والحنفية يقولون إن غسل الميت ليس ضرورة. وأكد أنه لا مانع شرعا من صلاة الجنازة على المتوفى دون غسل أو تيمم إذا كان هناك احتمال اصابة من يقوم بالغسل.
وشدد الدكتور القره داغي على أن الحفاظ على النفس البشرية من أولويات شريعة الإسلام، مشيرا إلى أن ديننا قائم على اليسر، ولذلك أفتى اتحاد علماء المسلمين بجواز غلق المساجد حتى لا ينتشر فيروس كورونا، واعتبر أن تحايل البعض على الفتوى والصلاة فوق أسطح المنازل مخالف لمنهج الإسلام الصحيح.