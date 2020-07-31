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أيام الله

القره داغي: حقوق العباد لا تسقط حتى بالشهادة في سبيل الله

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع "الجزيرة مباشر" إننا "نحتاج لفقه الميزان، والميزان هو أنك تجمع مجموع الآيات والأحاديث الواردة في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه، ومن خلال هذه النظرة الشمولية يتبين لنا أن حقوق العباد لا تسقط حتى بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله".

وتابع القره داغي "كان رسول الله يؤتى له بصحابي جليل فيسأل هل عليه دين وإذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يؤدى منه دينه إذا قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا ما كان يصلي عليه".
وأضاف: "حقوق العباد لا تسقط بأداء حقوق الله. كفتا الميزان حقوق العباد وحقوق الله وحقوق الناس لا تسقط إلا بأدائها أو أن يعفو عنها صاحبها".

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