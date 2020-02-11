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القتل البطيء
القتل البطيء، فيلم يكشف أساليب القتل في السجون المصرية من خلال آليات الإهمال الطبي، ويبحث الفيلم في فرضية مدى تعمّد السلطات المصرية اتباع سياسة الإهمال الطبي.
استطاع الفيلم الوصول إلى شهادات حصرية من داخل السجون المصرية، ويكشف عن تقارير طبية صادرة عن جهات مصرية رسمية تُظهر آلية تعمّد الإهمال الطبي تُعرض للمرة الأولى.
كما تضمن الفيلم محاولات فريق العمل للتواصل مع الجهات الأمنية المصرية لمنحها حق الرد وكيف ردت الجهات على الفرضيات، وشمل الفيلم معلومات حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.