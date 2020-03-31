المزيد من الحلقات
الفصائل الفلسطينية تحيي ذكرى يوم الأرض في قطاع غزة (فيديو)
أحيت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذكرى 44 ليوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/آذار من كل عام بمؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا لمسيرات العودة في منطقة ملكة قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.
ورفع القائمون على المؤتمر أعلام فلسطين ولافتات تطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار على غزة، ووقف المشاركين في المؤتمر على مسافات متباعدة من بعضهم بعضا للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ودعت الفصائل المجتمع الدولي لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.