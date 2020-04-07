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الغارديان: أزمة كورونا تكشف عن الهوة الرقمية بين سكان العالم (فيديو)
كتبت صحيفة صحيفة الغارديان البريطانية أن انتشار فيروس كورونا أكد على أن الوصول إلى الإنترنت لم يعد ترفا في العصر الحديث وإنما أصبح ضرورة ملحة والسبيل للمشاركة الفعالة في المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأشارت الغارديان إلى أن نصف سكان العالم الآن يستخدمون الإنترنت، وأن قدرة الناس على الوصول إلى هذه الخدمة تختلف وفقا لعوامل كثيرة ومنها إمكانياتهم المادية ومستواهم التعليمي ومدى تطور الدول التي يعيشون فيها.
ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الحكومات في بعض الدول إلى رفع الحظر المفروض على الإنترنت، وحذرت من أن إغلاق هذه الخدمة قد يكون إجراء قاتلا في ظل تفشي فيروس كورونا.