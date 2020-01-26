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العيسى: زيارتي للمعسكر النازي تعبيرا عن المشاعر الدينية (فيديو)
تتناولت حلقة المسائية "الجمعة"، ردود الفعل التي أحدثتها زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى معسكر "أوشفيتز" النازي في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه، ورافق العيسى وفدا بمناسبة ذكرى تحرير أسرى يهود من المعسكر.
ونشرت الصفحة الرسمية لإسرائيل بالعربية عبر حسابها في تويتر احتفاء بالمناسبة قالت فيها: "الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة "أوشفيتز". قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست.