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العفو الدولية تحذر من استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي (فيديو)
بعثت منظمة العفو الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، تحذيرا صارخا إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن مخاطر استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.
وكتبت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألين رسالة إلى الرئيس التنفيذي الجديد لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، أكدت فيها أن الدوري الممتاز يعرض نفسه لخطر أن يصبح وسيلة لأولئك الذين يرغبون في استخدام بريق وهيبة كرة القدم في البريميرليغ للتغطية على الأعمال غير الأخلاقية، وخرق القانون الدولي، وهو ما يتعارض مع قيم الدوري الممتاز ومجتمع كرة القدم العالمي.