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العالم يشيد بتجربة كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)
تمكنت كوريا الجنوبية من خفض عدد الإصابات بشكل كبير فيما سجلت إحدى أدنى نسب الوفيات في العالم، ففي حين بلغ عدد الحالات المؤكدة لديها 7755 إصابة، هي رابع أعلى حصيلة في العالم لكنها لم تسجل سوى 60 وفاة.
وتبنت كوريا الجنوبية نموذج إتاحة المعلومات والمشاركة العامة والفحوصات على نطاق واسع، وأجرت اختبارات تشخيص بشكل أسرع من أية دولة أخرى، ويقول الخبراء إن هذه الاختبارات ساعدت السلطات في الرصد المبكر للمرضى وتتبع بؤر الوباء.