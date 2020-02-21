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الطيبي يمزق خريطة صفقة القرن داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)
مزق رئيس كتلة القائمة المشتركة بالداخل الفلسطيني أحمد الطيبي خارطة صفقة القرن ودهسها بقدميه، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، قائلا إن هذا مصيرها، وإن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بالقدس عاصمة لفلسطين.
وأشار الطيبي إلى حملة التحريض التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد فلسطينيي الداخل، وأكد أن الرد على تحريض نتنياهو يكون بتكثيف الجهود من أجل تحقيق أكبر انجاز للقائمة المشتركة التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر.