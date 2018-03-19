الطيبي: النكبة لن تتكرر و"صفقة القرن" كلام فارغ لن يمر
قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي، إن نكبة عام 1967 لن تتكرر، مؤكدا أن صفقة القرن "كلام فارغ" لن يمر.
وشدد الطيبي خلال لقائه مع برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر على أن الفلسطينين سيدافعون عن القدس التي كانت قائمة قبل ترمب وستظل قائمة بعده
وأشار الطيبي إلى أن قانون سحب الهويات من المقدسيين يطلق يد وزير الداخلية الإسرائيلي في سحب هويات السكان الفلسطينيين، موضحا أن سكان القدس لا يحملون الجنسيات الإسرائيلية، ولكنهم إما يحملون جنسية وهوية فلسطينية أو جواز سفر أردني، أو وثيقة سفر إسرائيلية "الهويات الزرقاء" ولكنها لا تمنحه الجنسية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الإسرائيليين قلقون من البعد الديمغرافي، وزيادة نمو نسبة الفلسطينيين في القدس، مشيرا إلى أنهم يقومون بنزع أحياء من القدس وضمها لأخرى للتلاعب بالأرقام وتقليل نسبة الفلسطينيين في القدس.
وأبدى الطيبي تعجبه من إسرائيل التي تطلب من فلسطينيين تحت الاحتلال أن يظهروا الولاء للمحتل، مشددا على أنه لا يجوز لأي فلسطيني أن يظهر ولاء للاحتلال في الوقت الذي عليه أن يعمل على إنهائه .
وأشار الطيبي إلى أن تهويد القدس مصطلح يفاخر به نتنياهو وحكومته ومعناه تقليل عدد الفلسطينيين وزيادة عدد اليهود وهدم منازل فلسطينيين وتسكين مستوطنين محلهم وهو تهويد تدريجي.
وأكد الطيبي أن محاولة تقسيم أوقات الصلاة في المسجد الأقصى هي تهويد للأقصى وحتى المساجد والكنائس يتم استهدافها من قبل الاحتلال.