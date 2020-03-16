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الصين من دولة مصدرة للوباء إلى رائدة في مواجهته (فيديو)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلم والتكنولوجيا هما أقوى سلاح للانتصار في معركة فيروس كورونا، ونشر الرئيس شي مقال عن تقديم دعم علمي وتكنولوجي قوي للفوز بالحرب ضد فيروس كورونا المستجد.
وأشار شي إلى أن البشرية لا تستطيع هزيمة كارثة كبيرة ولا وباء من دون التطور العلمي والابتكار التكنولوجي، وقال المهمة الأكثر أهمية في البحث العلمي هي علاج مرضى الحالات الخطيرة والحرجة ويجب دمج الطب الصيني التقليدي بالطب الغربي للعلاج، كما شدد على تنسيق البحث فيما يتعلق بتتبع الفيروس وطرق انتقاله لمعرفة مصدر الفيروس وكيفية تطوره.