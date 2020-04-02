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الصين: حالات إصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض (فيديو)
نشرت الصين وللمرة الأولى عدد الأشخاص المصابين حاليا بفيروس كورونا المستجد ولكن لا تبدو عليهم أي أعراض للمرض من ارتفاع الحرارة أو السعال، ولم تكن البلاد تعلن حتى الآن عن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض.
كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض المرض بلغت ما يقرب من 1367 حالة، ويؤكد خبر على أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى آخرين، وأعلنت بيجين عن سلسلة إجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين إلى البلاد بما يشمل حظر الأجانب من الدخول إلى الصين.