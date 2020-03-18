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الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية (فيديو)
لا يزال فيروس كورونا المستجد مسيطرا على المشهد العالمي، ويواصل انتشاره ليمتد إلى 163 بلدا، بل واستطاع أن يخترق منظمة الصحة العالمية نفسها التي أعلنت عن إصابة 2 من موظفيها بالفيروس.
وأورد تقرير في صحيفة الشعب الصينية أن بيجين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وأضاف التقرير أن فريق الباحثين يقوده تشين وين من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية بالصين.
يأتي هذا بينما دخلت المراكز والمختبرات والجامعات العلمية في دول عدة في حالة استنفار وسباق محموم للتوصل لإيجاد لقاح يتيح تطويق انتشار الفيروس.