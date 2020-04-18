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الصليب الأحمر تحذر الشرق الأوسط من تداعيات مزلزلة بسبب كورونا (فيديو)
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منطقة الشرق الأوسط من تداعيات مزلزلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وخصت اللجنة اليمن وسوريا والعراق والأردن ولبنان وقطاع غزة، حيث ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في حال لم يتم أخذ التبعات الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان بعين الاعتبار.
وفقا لما ذكره المدير الإقليمي لمنطقة الشرقي الأدنى والأوسط ووفقا لإحصاءات اللجنة الدولية، هناك 40 مليون شخص في اليمن وسوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما تعاني معظم الدول المذكورة من نقص في الكهرباء والمياه.