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الصحة العالمية: كورونا أخطر عشر مرات من إنفلونزا الخنازير (فيديو)
قالت منظمة الصحة العالمية إن قرارات رفع القيود على الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول يجب أن تستند أساسا على الاعتبارات الصحية، وأشارت المنظمة إلى أن فيروس كورونا قاتل وأخطر من أنفلونزا الخنازير بعشر مرات.
وأضاف غيبريسيوس، أن وفيات فيروس كورونا وصلت حتى الآن إلى حوالي 10 أضعاف وفيات إنفلونزا الخنازير، ونصح بضرورة توخي الحذر البالغ فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الصارمة الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم لمكافحة الفيروس.