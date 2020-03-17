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الصحة العالمية: اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه (فيديو)
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس كورونا المستجد تزايد، وأن عدد الوفيات والإصابات به في أنحاء العالم يتجاوز ما سجل في الصين، مؤكدة أنها لم تسجل تعزيزا كبيرا لإجراءات العزل.
ودعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، إلى عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة طبياً، قائلاً "رسالتنا واضحة لكل الدول أن اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه"، وأوضح أن دول عدة تجاوزت قدرة مؤسساتها على استيعاب الحالات المتزايدة وعليها جدولة أولوياتها، مضيفا أن إجراءات العزل يجب أن تستمر حتى أسبوعين بعد شعور المريض بالتحسن.