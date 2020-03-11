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الأربعاء 11 مارس 2020 19:44
الصحة الأردنية تنشر مقاطع طريفة لتجنب فيروس كورونا (فيديو)
في قالب طريف نشرت وزارة الصحة الأردنية عددا من النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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