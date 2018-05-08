الشيخ عكرمة صبري: الموافقة على صفقة القرن خيانة
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الموافقة على ما يسمى بصفقة القرن يعد خيانة لله ورسوله، مؤكدا أن مدينة القدس شأنها شأن مكة والمدينة المنورة.
وقال الشيخ عكرمة صبري في حلقة من برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر: "أقول لمن وافق على صفقة القرن وأن القدس عاصمة إسرائيل: هذه خيانة لله ولرسوله والقدس أمانة وشأنها شأن مكة والمدينة وهي بوابة الأرض إلى السماء".
وأكد الشيخ عكرمة صبري أن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقفية بقرار من رب العالمين، وليس بقرار من أحد من البشر.
وأضاف أنه لا يجوز أن تخضع القدس للمفاوضات لأن ذلك يعد تنازلا عن المدينة المقدسة.