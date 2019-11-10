المزيد من الحلقات
Thumbnail
الشهادة مع سليم عزوز
الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف الأسباب الحقيقية لقرار الترشح للرئاسة
Thumbnail
الشهادة مع سليم عزوز
الشهادة مع سليم عزوز: غادة نجيب تكشف حقيقة أرقام استمارات تمرد
Thumbnail
الشهادة مع سليم عزوز
الشهادة مع سليم عزوز: غادة نجيب تكشف علاقة تمرد بالمخابرات الحربية المصرية
Thumbnail
الشهادة مع سليم عزوز
الشهادة مع سليم عزوز: حكايات تٌروى عن عام الرئيس الراحل محمد مرسي (3)
Thumbnail
الشهادة مع سليم عزوز
الشهادة مع سليم عزوز: حكايات تٌروى عن عام الرئيس الراحل محمد مرسي (2)
Thumbnail
عام في القصر
الشهادة مع سليم عزوز: حكايات تٌروى عن عام الرئيس الراحل محمد مرسي (1)
الشهادة مع سليم عزوز

الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف خبايا إقالة طنطاوي وعنان وانقلاب السيسي

في الحلقة السابعة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمير بسام.

حيث يكشف تفاصيل اقتراحه على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إنشاء جهاز أمني جديد.

وخبايا قرار عزل الرئيس مرسي لوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي وكذا رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان.

كما يكشف عن الرسائل التي أرسلتها أجهزة المخابرات لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013.

وكيف أدار طنطاوي والسيسي لعبة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:20:32
الشهادة مع سليم عزوز

الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف خبايا إقالة طنطاوي وعنان وانقلاب السيسي

Thumbnail
0:02:09
بالهجري

شاهد: بالهجري.. الإمام أبو حنيفة النعمان

Thumbnail
0:21:34
الشهادة مع سليم عزوز

الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف الأسباب الحقيقية لقرار الترشح للرئاسة

Thumbnail
0:25:40
حوار مباشر

ما أهداف حملة الهجوم على الشعراوي؟

Thumbnail
0:03:10
بالهجري

شاهد: بالهجري.. أمريكا تمنع عرفات من مخاطبة الأمم المتحدة

Thumbnail
0:26:19
الشهادة مع سليم عزوز

الشهادة مع سليم عزوز: غادة نجيب تكشف حقيقة أرقام استمارات تمرد