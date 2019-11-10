الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف خبايا إقالة طنطاوي وعنان وانقلاب السيسي
في الحلقة السابعة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمير بسام.
حيث يكشف تفاصيل اقتراحه على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إنشاء جهاز أمني جديد.
وخبايا قرار عزل الرئيس مرسي لوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي وكذا رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان.
كما يكشف عن الرسائل التي أرسلتها أجهزة المخابرات لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013.
وكيف أدار طنطاوي والسيسي لعبة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.