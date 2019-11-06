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الشهادة مع سليم عزوز: قيادي بالإخوان يكشف الأسباب الحقيقية لقرار الترشح للرئاسة

في الحلقة السادسة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يبدأ حواره مع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمير بسام.

حيث يكشف بسام عن أسباب دفع جماعة الإخوان المسلمين بمرشح للرئاسة، وأسباب معارضته للقرار.

ولماذا اعتقد الإخوان أن عبد المنعم أبو الفتوح إذا جاء رئيسًا سيفعل بالجماعة ما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ولماذا خالف الإخوان تعهداتهم بنسبة مرشحيهم في أول برلمان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

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