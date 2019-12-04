الشهادة مع سليم عزوز: قطب العربي يكشف خسائر بالملايين في المؤسسات الصحفية القومية
في هذه الحلقة من برنامج الشهادة مع الكاتب الصحفي سليم عزوز، يستكمل الحوار مع الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر قطب العربي.
حيث يكشف العربي حقائق جديدة عن خسائر المؤسسات الصحفية القومية المصرية، والمحاولات التي جرت لوقف هذه الخسائر.
كما يتحدث بالأسماء عن الشخصيات العامة التي عرض عليها تولي حقيبة الإعلام في عهد الرئيس مرسي ورفضت.
كما يوضح لماذا طلب وزير الإعلام صلاح عبد المقصود إعفاءه من تولي المنصب.