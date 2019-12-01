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الشهادة مع سليم عزوز: قطب العربي يدلي بحقائق عن المال السياسي في الإعلام المصري [1-2]

في هذه الحلقة من برنامج الشهادة يبدأ الكاتب الصحفي سليم عزوز حواره مع الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر قطب العربي.

حيث يكشف حقائق جديدة بشأن المليارات التي أدخلتها السعودية والإمارات، والقنوات التلفزيونية التي أنشأتها في مصر عقب الثورة.

كما يكشف حقيقة موقفه من قرار إقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد نية الجيش اعتقاله. والخلاف الذي وقع بين العربي ورئيس مجلس الشورى آنذاك أحمد فهمي على خلفية هذه الأزمة.

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