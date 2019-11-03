الشهادة مع سليم عزوز: غادة نجيب تكشف حقيقة أرقام استمارات تمرد
في الحلقة الخامسة من برنامج الشهادة مع الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع الناشطة السياسية المصرية غادة نجيب.
حيث تكشف نجيب تفاصيل ما جرى مع بعض شباب تمرد في منتجع شرم الشيخ المصري.
والدور الذي لعبه نقيب الصحفيين الحالي ضياء رشوان مع الحركة إبان حكم الرئيس محمد مرسي.
كما تكشف أسباب انسحابها من الحركة قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013 وحقيقة أرقام الذين وقعوا استمارات حركة تمرد ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وكيف تصرفت جماعة الإخوان المسلمين معها حين فضحت علاقة الحركة بالمخابرات الحربية المصرية التي كان يترأسها آنذاك الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.