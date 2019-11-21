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الشهادة مع سليم عزوز: عصام تليمة يكشف نصائح أردوغان للإخوان بعد الثورة

في هذه الحلقة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز، يحاور عصام تليمة مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي سابقًا.

حيث كشف عن الرسالة التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد ثورة 25 يناير عبر الشيخ يوسف القرضاوي.

وموقف الأخير من دخول الإخوان المسلمين معترك انتخابات الرئاسة في مصر.

ولماذا أيد القرضاوي ترشح عبد المنعم أبو الفتوح، وحقيقة التعنت الذي كان يتعرض له البلتاجي وعصام العريان داخل الإخوان بسبب مواقهم.

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