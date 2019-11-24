الشهادة مع سليم عزوز: عصام تليمة يكشف تحذير القرضاوي لمرسي من السيسي
في هذه الحلقة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع عصام تليمة المدير السابق لمكتب الشيخ القرضاوي.
في الحوار يكشف تليمة عن تحذير الشيخ يوسف القرضاوي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي من وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي.
كما يكشف عن رغبة الرئيس مرسي في تولي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئاسة الحكومة، ومعارضة جماعة الإخوان المسلمين لذلك.
كما يستعرض موقف القوى المدنية والقوى الإسلامية من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولماذا أعاد المجلس العسكري تشكيل هيئة كبار العلماء مباشرة قبل تولي مرسي مهام منصبه.