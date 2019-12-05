الشهادة مع سليم عزوز| رضا فهمي يكشف موقف المخابرات الحربية من التحول الديمقراطي في مصر
في هذه الحلقة من برنامج "الشهادة" يحاور الكاتب الصحفي سليم عزوز، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان سابقا رضا فهمي.
حيث يكشف عن موقف المخابرات الحربية في مقابل موقف المخابرات العامة من قضية التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير.
ولماذا قال عصام العريان للسفيرة الأمريكية إن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى.
ومن هو الوزير الذي واجه السيسي قائلا له إنه يعمل ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
كما يحكي تفاصيل لأول مرة عن حواره مع قيادة كبيرة في جهاز المخابرات العامة.