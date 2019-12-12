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الشهادة مع سليم عزوز

الشهادة مع سليم عزوز: رضا فهمي يكشف لماذا غضبت المخابرات العامة من مرسي؟

في هذه الحلقة من برنامج الشهادة يستكمل الكاتب الصحفي سليم عزوز حواره مع رضا فهمي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان سابقا.

حيث يكشف حقيقة الأجهزة الأمنية التي دعمت الإعلام لتشويه صورة الرئيس الراحل محمد مرسي.

كما يوضح أسباب غضب جهاز المخابرات العامة من معاملة الرئيس مرسي للجهاز، وتفاصيل ما دار بينه من حوار مع خالد فوزي الذي كان يشغل منصب وكيل المخابرات العامة.

كما يكشف عن طبيعة الخداع الذي تعرض له الرئيس مرسي حتى لحظة الانقلاب عليه.

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