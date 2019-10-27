الشهادة مع سليم عزوز: حكايات تٌروى عن عام الرئيس الراحل محمد مرسي (3)
في الحلقة الثالثة من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع سيف عبد الفتاح المستشار السياسي السابق للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
حيث يكشف عبد الفتاح عما دار بينه وبين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي حين التقاه أول مرة وقت أن كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء المصري الأسبق هشام قنديل.
كما يكشف عبد الفتاح تفاصيل الخديعة التي دبرها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في مصر إبان الفترة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لحل مجلس الشعب.
وعن موقف الرئيس مرسي بعدما نجا نجل الدكتور سيف من حادث غرق.