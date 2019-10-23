الشهادة مع سليم عزوز: حكايات تٌروى عن عام الرئيس الراحل محمد مرسي (2)
في الحلقة الثانية من برنامج الشهادة، الكاتب الصحفي سليم عزوز يستكمل حواره مع سيف عبد الفتاح المستشار السياسي السابق للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
حيث يكشف عبد الفتاح عن موقف جبهة فيرمونت منه بعد قبوله منصب مستشار الرئيس.
وكذلك موقف الجبهة من تعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء، وعمن يقف وراء الإعلان الدستوري.
كما يقدم شهادته على الدور الذي لعبه يحيى حامد مسؤول الرئاسة للتواصل مع جبهة فيرمونت، وتقييمه للدور الذي لعبه الشاب وائل غنيم.