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الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية

 قال المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة حمد بن خليفة "محمد مختار الشنقيطي "لبرنامج "اسأل" إن هناك أزمة حكام وأزمة شباب، تظهر في تشبث بعض الحكام بالسلطة وعدم وجود مرونة في الأنظمة السياسية العربية. فالأنظمة المرنة تستوعب ديناميكية المجتمع والأنظمة المتصلبة تضغط على المجتمع حتى ينفجر.

وعن ظاهرة التطرف والتكفير قال "الشنقيطي" إن الظاهرة التي رأيناها في الثمانينيات في مصر كانت بسبب القهر والتعذيب في الستينيات وأنا أخشى ونحن نرى خيرة شباب الأمة يعيشون في السجون ويموتون موتا بطيئا أن يخرجوا مشوهين أخلاقيا.والشباب الذي اتجه لتنظيم الدولة كانوا شبابا واعدين لكن الهمجية التي سلطت على المجتمع جعلت الشباب يكفرون بالسلمية في التغيير لأن القوى السلمية استهدفت بالاستئصال، فعلى سبيل المثال رغم تشبث الإخوان بالسلمية يواجهون بالاستئصال حتى من دول لم يكونوا موجودين فيها أصلا.

ويستطرد "الشنقيطي" الشباب يستطيعون إشعال الثورات ولكن لا يستطيعون بناء الدول ولا يملكون الخبرة لبناء الدول، فتنجح الثورات عندما يحدث تكامل بين عنفوان الشباب وبين النخب السياسية الناضجة، فإذا وقع تضارب بين الطرفين يؤثر سلبا على مسار الثورات.

ويؤكد "الشنقيطي" الثورات العربية موجات وليست ضربة واحدة ونحن في نهاية الموجة الأولى من الربيع العربي، والموجة الثانية قادمة والثورة المضادة استطاعت أن تؤجل النصر ولكن لا تستطيع أن تعيق تحولا تاريخيا عميقا جدا نابعا من أعماق المجتمع.

ويرى "الشنقيطي" أننا لا نحتاج لجيل قادم والشباب الحالي سينضج وسيكتسب الخبرة ويتحول إلى قادة، والتغيير لن يستغرق أجيالا كما حدث في الثورة الفرنسية والإنجليزية لوجود مسرعات لحركة التاريخ من تكنولوجيا ووسائل اتصال.

وعن مسؤولية أهل الفكر قال "الشنقيطي" كل ثورة تحتاج لشرارة فكرية مثل كتابات جان جاك روسو الذي تحول كتابه في العقد الاجتماعي لما يسمى إنجيل الثورة الفرنسية، فالثورة تحتاج لوعي وعلى أهل الفكر والرأي أن يقفوا موقفا أخلاقيا. 

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