الشرقاوي : ترمب يتعاون مع المافيا الروسية والكرملين منذ 30 عاما
قال أستاذ تسوية النزاعات الدولية والسياسات العامة في جامعة جورج ميسون الأمريكية محمد الشرقاوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتعاون مع المافيا الروسية والكرملين منذ 30 عاما.
وقال الشرقاوي في مقابلة مع برنامج "حوار مباشر" على الجزيرة مباشر إن نجاح ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية كان بسبب تركيزه على الولايات الوسطي وإغراق ناخبيها في نظرية الرجل القوي الذي يعيد المجد الضائع.
واعتبر الشرقاوي أن ترمب يواجه أزمة سياسية غير مسبوقة بعد توجيه تهم لثلاثة من كبار مساعديه الأسبوع الماضي.