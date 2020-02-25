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السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد مؤتمر الأيباك (فيديو)
أعلن السيناتور بيرني ساندرز وأحد المرشحين عن الحزب الديمقراطي عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مقاطعته للمؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).
وبيّن ساندرز موقفه في كلمات كتبها على موقع تويتر انتقد فيها أيباك، التي سرعان ما ردت عليه عبر تويتر ووصفت موقفه بالمخزي، وقال ساندرز إن الشعب الإسرائيلي له الحق في العيش بسلام وأمان وكذلك الشعب الفلسطيني، وما زلت قلقا بشأن المنصة التي تتيحها أيباك للقادة الذين يظهرون التعصب ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية ولذلك لن أحضر مؤتمرهم.