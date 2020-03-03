السيجارة الإلكترونية والتقليدية.. إيهما أقل ضررا؟ (فيديو)
طرح برنامج مع الحكيم استبيانا على منصاته ومنصات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال الاستبيان: هل السيجارة الإلكترونية اقل ضررا من السيجارة التقليدية؟
وشارك في التصويت نحو 8 آلاف شخصا وكانت النتائج كالتالي، 24% قالوا نعم هي أقل ضررا من العادية، بينما 76% بلا، ليست السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر العادية.
وأيد الدكتور جمال بصي اخصائي الإقلاع عن التدخين نتيجة الاستبيان، وضم صوته للأغلبية وأوضح أن هذه هي الحقيقة ، وهي على نسق ما ورد في التقارير الدورية لمنظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات العلمية، التي أثبتت أنها أصبحت منتجا غامضا ومرعبا.
وأشاد دكتور محمد الدسوقي أخصائي الأمراض الصدرية بكل الذين عقدوا العزم على الإقلاع عن التدخين ونجحوا في ذلك، وأكد بأنه توجد إحصائية تشير إلى أن 70% المدخنين يودون فعلا أن يقلعوا عن التدخين، وأنه لا بد من توافر وسائل مساعدة في ذلك.