السودان يعلن موافقته على تسليم أشخاص إلى الجنائية الدولية (فيديو)
أعلنت الحكومة السودانية التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد، ولم توضح الحكومة صراحة ما إذا كان الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة من بينهم.
وقال محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام، إن "قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا نستطيع مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققنا العدالة.