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السودان يعتقل 9 معارضين للرئيس السيسي (فيديو)
نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا يكشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان متمثلا في عبد الفتاح البرهان وحميدتي لمعارضين مصريين هناك مجاملة لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، واعتبر التقرير أن ذلك مؤشرا على دفء العلاقات بين البلدين.
وذكر محام سوداني في تصريح له أن 9 مصريين مهددون بالترحيل، موضحا أن المعتقلين حرِموا من التمثيل القانوني، والزيارات العائلية، والحصول على الإمدادات الطبية والطعام من عائلاتهم تحت ذريعة منع نشر فيروس كورونا المستجد.