السودان يتحفظ على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة (فيديو)
تحفظ السودان على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب والذي تضامن مع مصر والسودان في مواجهة مخاطر ملء وتشغيل سد النهضة.
وتقدمت مصر خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية تضامنا مع القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقا بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد أن القرار يدعم موقف دولتي المصب ويعكس الدعم العربي لحقوقهما المائية.
واعتبر السودان أن القرار لا يصب في مصلحته، في الوقت الذي بينت فيه معظم الوفود أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية في ملف السد الإثيوبي لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل هو واجب يتعين القيام به اتصالاً بملف يُهدد الأمن القومي العربي في مجمله.