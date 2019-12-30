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السودان يؤجل رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)

تناولت حلقة المسائية يوم الأحد" تصريحات وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي بشأن تأجيل الحكومة رفع الدعم عن الوقود والذي كان مقررًا أصلًا في ميزانية 2020، وأنه سيتم رفعه تدريجيًا مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة، وتنتظر الإجازة النهائية للموازنة اجتماعًا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء.
وكانت الموازنة المقترحة قد شهدت خلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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