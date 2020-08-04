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السودان: فيضانات تجتاح ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق
أدى هطل أمطار غزيرة في ولاية الخرطوم بالسودان إلى اجتياح السيول عددا من القرى والبلدات، كما أدى انهيار سد بولاية النيل الأزرق لمحاصرة مئات الأسر.
وتسببت الفيضانات في ولاية الخرطوم بانهيار منازل ومرافق حيوية هناك، وحاصرت المياه بعض القرى من كل الاتجاهات.
ويواجه سكان المنطقة صعوبات بالغة في التنقل للحصول على احتياجاتهم الضرورية، وطلب والي المحافظة من فرق الدفاع المدني مراقبة منسوب نهر النيل وتفعيل نقاط الارتكاز في المناطق التي قد تتأثر بارتفاع المنسوب.