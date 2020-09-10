المزيد من الحلقات
السودان: ضحايا وخسائر فادحة وتوقعات بانخفاض مناسيب الأنهار
قال العقيد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان، قال إن الخسائر الكلية الناتجة عن السيول والفيضانات بلغت 103 حالات وفاة بالإضافة إلى نحو 54 إصابة.
وأضاف أن الفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 27 ألف منزل كليا، وما يزيد عن 42 ألف منزل بشكل جزئي، مشيرا إلى أن مناسيب الأنهار بدأت في الانخفاض.
ويذكر أن مجلس الدفاع والأمن السوداني كان قد أعلن السبت الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.