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السودان تستبعد الاعتراف بإسرائيل قبل انتخابات 2022
التقى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء الماضي في الخرطوم مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وذلك في إطار جولة بدأت من تل أبيب وتشمل البحرين والإمارات كذلك.
ويسعى بومبيو خلال جولته لحث مزيد من الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، لكن السلطات السودانية استبعدت الاعتراف بإسرائيل قبل تنظيم انتخابات في 2022، داعية الإدارة الأمريكية إلى الفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع.