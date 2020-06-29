السودان: تدابير أمنية وتظاهرات لتصحيح مسار الثورة
انطلقت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بتصحيح مسار الثورة وبداية التأسيس لمجتمع مدني مستقل، وردد المشاركون في المظاهرات شعارات "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب".
وأصدرت السلطات الأمنية في السودان قرارات بإخلاء منطقة وسط الخرطوم في ظل تدابير أمنية مشددة، كما أعلنت السلطات إجراءات أمنية واسعة من بينها إغلاق بعض الشوارع والجسور اعتبارا من الغد ولمدة يومين.
كما قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق، وأغلقت قوات من الجيش والدعم السريع كل الطرق الرئيسية المؤدية للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.