السودان: بدء محاكمة البشير المتهم بالانقلاب على حكومة منتخبة
بدأت في الخرطوم محاكمة الرئيس السوداني السابق فيما يعتبر سابقة في العالم العربي حيث سيحاكم بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 1989.
ويواجه عمر البشير عقوبة الإعدام في حال إدانته، إلا أنه قد يستفيد من إصلاحات الحكومة الانتقالية الأخيرة، إذ تلغى عقوبة الإعدام لمن تجاوز السبعين عاما، علما أن البشير يبلغ من العمر 76 عاما.
وقال رئيس المحكمة "لدينا ثمانية وعشرون متهما"، مضيفا "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع". ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم.
ورفع القاضي الجلسة لعدم توفر ظروف ملائمة لاستقبال 199 محامي دفاع عن البشير وحدد يوم 11 أغسطس المقبل كموعد جلسة جديدة.