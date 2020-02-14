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السودان: التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول (فيديو)
كشفت الحكومة السودانية عن التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أنه تم التأكيد صراحة في اتفاق التسوية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى مرتبطة بالإرهاب.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق.